性的暴行スキャンダルで事実上ハリウッドを追放されたアカデミー賞受賞俳優ケビン・スペイシー（66）が、性的暴行を受けたとして訴えられていた男性3人と英ロンドン高等法院で始まる民事裁判を前に和解したことが明らかになった。これによって、今年10月に予定されていた裁判は停止されたと、英メディアが伝えている。スペイシーは2000年から2013年にかけて英オールド・ヴィック劇場で芸術監督を務めていた際に、出演する若手俳優