【モデルプレス＝2026/03/22】3月21日に『R-1グランプリ2026』（よる6時30分〜※生放送／カンテレ・フジテレビ系全国ネット）決勝が行われ、芸歴15年目で決勝初進出の今井らいぱちが優勝。24代目王者となった。【写真】「R-1グランプリ」王者がLINEでネタ相談していた賞レース優勝芸人◆「R-1グランプリ2026」優勝は今井らいぱち2026年で24回目を迎えた本大会。参加資格はプロアマ・芸歴問わず誰でも参加可能で、エントリー数は過