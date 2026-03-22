BTSが3月21日、ソウルの光化門(クァンファムン)広場で開催されたカムバックライブ公演を成功裏に終えた後、ファンコミュニケーションプラットフォーム「Weverse（ウィバース）」を通じて、会場近隣の市民や商人への心からの謝罪を含む感想を伝えた。BTSは「4年という長い待ち時間の末、7人のメンバーが再び集まり、光化門(クァンファムン)という意義深い空間で皆さんと向き合うことができました」とし、「復帰のステージが無事に完