ペットとの暮らしに憧れるけれど、仕事や住環境、アレルギーのため難しい…。そんな人にとって、AIペットは気になる存在。イラストレーター・カメダさんと担当編集KがAIペットと1週間一緒に暮らし、その様子をレポートします！ロボットならではのかわいさをAIで実現！近年目覚ましく進歩しているAI技術の波は、ロボットペットの世界にも。生き物としてのかわいさを表現するため、むしろ動物にはできないコミュニケーションを実現す