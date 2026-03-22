トヨタSR5（1977年）初期のトヨタ製ピックアップトラックには熱心なファンが多いが、こちらは20Rエンジン搭載の1977年式SR5という人気のモデルだ。「SR」はスポーツラリーを意味し、「5」は5速マニュアル・トランスミッションを示す。2.2Lの20Rエンジンは最高出力95psを発生し、トヨタ車の耐久性の高さを米国市場に知らしめた。雑草が生い茂り塗装も褪せているが、かなり多くの部品が揃っている。復活させるのに大した手間はかから