１８日、中国科学院分子植物科学卓越イノベーションセンターが開いた記者会見で、研究成果を紹介する韓斌院士。（上海＝新華社記者／金立旺）【新華社上海3月22日】中国科学院分子植物科学卓越イノベーションセンター（上海市）の韓斌（かん・ひん）院士（アカデミー会員）のチームと王佳偉（おう・かい）研究員のチームが、野生イネの多年生特性を決定づける重要遺伝子「EBT1」のクローン作製に初めて成功した。このゲノム座位