「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（57）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。過去に5年間乗った“元愛車”を公開した。【写真】ぐっさんの元愛車であるトヨタ『ランドクルーザー70』（2014年再版モデル）内外装全部見せぐっさんは、2014年に1年間限定で発売（再版）されたトヨタ『ランドクルーザー70』との2ショットとともに「販売された2015年からかな？5年くらい 70復刻に乗ってました！」