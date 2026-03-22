群馬県上野村乙母で２１日に発生した山林火災は延焼が続き、２２日も早朝から、ヘリなどによる消火活動が行われている。県や多野藤岡広域消防本部によると、２１日午後９時２５分時点で焼失面積は約２１・２ヘクタールに上り、火は西の方角に広がっているという。この火事によるけが人は確認されていないが、プレハブ小屋１棟が全焼した。県は２１日に陸上自衛隊に災害派遣を要請し、２２日は午前６時半から、群馬、埼玉両県