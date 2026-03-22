フィギュアスケート女子の世界最高得点保持者のカミラ・ワリエワ（１９）＝ロシア＝が２１日に開催されたチャンネル・ワンカップの女子ＳＰに出場。ドーピングによる資格停止処分から復帰後、初の公式競技会出場で７０・０９点で４位につけた。ミラノ・コルティナ五輪に出場したアデリア・ペトロシャンが７６・４５点で首位発進した。ブルーを基調とし、赤の差し色が入った衣装で登場したワリエワは冒頭の４回転トーループで転