作家・北方謙三による大河小説を映像化した連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（全7話）は、主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、晁蓋役の反町隆史、林冲役の亀梨和也らが集結し、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描かれる叛逆の群像劇。22日に第6話が放送・配信されるのを前に、織田・反町・亀梨のキャスティング秘話と撮影エピソードが新たに公開された。【画像】織田・反町・亀梨のオフショット■亀梨和也「雪をもっと頭にか