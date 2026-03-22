イランメディアは21日、中部ナタンズのウラン濃縮施設が攻撃を受けたと報じました。IAEA=国際原子力機関は、放射線レベルの上昇は報告されていないとしています。イスラエルメディアは、イスラエル軍は関与を否定していて、「アメリカによるものとみられる」と伝えています。一方、イランはイスラエル南部・ディモナなど複数の都市に弾道ミサイルを発射しました。イスラエルメディアによると、これらの攻撃で100人以上がケガをしま