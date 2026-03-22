選抜高校野球４日目の２２日、第１１試合に登場した九州国際大付のアルプス席では、野球部の森田歩夢さん（１７）が、持参した１０年前のメガホンで応援に臨んだ。２０１６年夏の甲子園に出場した同校野球部に兄がいた。当時小学生だった森田さんは、ベンチ入りを果たせなかった兄と一緒にアルプス席でメガホン片手に応援。自身も野球を選んだ。選抜出場が決まった後、１０年前のメガホンが見つかり、甲子園や同校への思いの