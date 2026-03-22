お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が、21日放送の読売テレビ「しんごの芽（芽は絵文字）」（土曜後11・30）に出演。大好物のお菓子を挙げた。トークコーナーで「今後お菓子は1種類だけなら何を選ぶ？」との質問。これにカズレーザーは「ようかん」と即答した。香取慎吾は「へ〜好きなの？」と意外な回答に驚き。カズレーザーは「めっちゃ好きです。和菓子が好きなんですけど、ようかんって凄く人気がない