アメリカのトランプ大統領はイランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ、イラン国内の発電所を破壊すると警告しました。【映像】トランプ氏、実際のSNS投稿トランプ大統領は21日、自身のSNSにイランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ、アメリカはイラン国内にある様々な発電所を攻撃し、徹底的に破壊すると投稿しました。攻撃する場合は「最大の発電所を最初に標的にする」としています。また、別の