日本人レスラーの“秘書役”を務める才女レスラーが、すっぴん姿をさらけ出す赤裸々動画を更新。スーパースターの見事な“オン・オフ”切り替え動画に賞賛の声があがっている。【画像】美女レスラー、“すっぴん→戦闘モード”赤裸々ビフォアフ動画WWE女子スーパースターのキアナ・ジェームズが17日、自身のインスタグラムを更新。すっぴん姿から“戦闘モード”に切り替わる貴重なビフォー・アフター動画を公開した。公開さ