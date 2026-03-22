俳優の藤原紀香さんは3月21日、自身のInstagramを更新。夫・片岡愛之助とのツーショットを披露しました。【写真】藤原紀香、夫・片岡愛之助とのツーショット「美男美女で神々しいです」藤原さんは「TAEASHIDA2026-27 秋冬collection The theme of this collection is “LOVE.”」と、2枚の写真を投稿。抜群のスタイルが際立つ黒いレースのロングドレス姿と夫で歌舞伎俳優の片岡愛之助さんとのツーショットを披露しています。藤原さ