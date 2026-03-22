4月は投資に適した月なのか？4月は他の月と比べて、株式投資に適している月なのでしょうか。まず、4月の株式市場の傾向を調べるため、下記のような簡単な検証を行いました。▼検証条件検証対象：全銘柄検証期間：2000年1月1日〜2026年2月28日1銘柄当たりの投資金額：20万円買い条件：3月末の寄り付きで買い売り条件：25日経過後、翌営業日の寄り付きで売り全銘柄を対象に3月末に買って25日経過後に売却した場合、どれくらい利益や