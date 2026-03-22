2026年3月19日、中国メディア・観察者網は、ホルムズ海峡の航行危機に直面してアジア各国がエネルギー供給の混乱に見舞われる中、中国が備蓄や再生可能エネルギーへの長年の投資により強い危機耐性を示していると報じた。記事は、英紙ガーディアンの同日付の報道を引用し、中国が他のアジア経済圏と比べ、膨大な石油・液化天然ガス（LNG）備蓄に加え、風力・太陽光などの再生可能エネルギーを擁し、EV開発で化石燃料依存の低減を進