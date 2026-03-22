愛犬とのいつもの楽しい散歩が、一瞬にして数千万円の負債に変わることもあります。犬の管理不足が招いた悲劇的な実例から、飼い主が知っておくべき法律の落とし穴を探ります。『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（永峰英太郎著）では、思わぬ不注意や不運から、普通の人が多額の負債を抱えて破産する実態についてお伝えしています。今回は本書から一部抜