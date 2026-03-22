Perfumeが、アリーナツアー＆ドーム公演を映像化した作品『ネビュラロマンス』を5月27日にリリースする。 （関連：Perfume“コールドスリープ”、いきものがかり“放牧宣言”、宇多田ヒカル“人間活動”……活動休止表現に宿る希望） Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が、5月15日より全国公開