元AKB48のメンバーでタレント・実業家の板野友美が、きょう22日放送のABEMA『秘密のママ園2』#8（後9：00）に登場する。【写真】『秘密のママ園2』元祖チャイドル・野村佑香の今の生活に密着同番組は、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティー。建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリア