歌手で俳優のビビアン・スー（51）が18日、自身のインスタグラムを更新。息子との2ショットを公開した。【写真】「ママはとても嬉しいよ」10歳息子＆ビビアン・スーの親子2ショットビビアンは中国語で投稿し、「びっくりした」と息子とのハグ写真を投稿。「まだ10歳の彼がずっと貯めていたブタの貯金箱のお金を使って私に指輪を買ってくれた」と驚きとともに心温まるエピソードを紹介した。続けて「正直、そのとき私は呆然と