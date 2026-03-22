２１日午後６時半頃、上越市三和区下中の竹内育夫さん（７９）の住宅が燃えていると通りかかった人が消防に通報しました。火は午後８時頃に消し止められました。竹内さんは１人暮らしで出火当時外出していて、この火事によるけが人はありませんでした。警察と消防は２２日午前９時から実況見分を行い火事の原因や焼失面積などを調べています。