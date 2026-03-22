千葉ロッテマリーンズの岡大海外野手と藤原恭大外野手が19日、東京科学大学病院小児科病棟を訪問し、入院中の子どもたちと交流した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』今回の訪問は、同院に入院中の男の子が千葉ロッテマリーンズの大ファンであることをきっかけに実現。男の子の主治医が、東京科学大学副学長である室伏広治氏へ相談したことを契機に、室伏副学長がオフシーズンのトレーニング