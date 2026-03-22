STU48からの卒業を発表した石田千穂が、4月22日に発売するサード写真集のタイトルと表紙カットが解禁となった。【写真】衝撃の“オトナ”カットを披露したSTU48・石田千穂STU48に1期生として加入以来、グループをけん引してきた石田。グループ卒業を記念した3冊目の写真集のタイトルが「天職」に決定。東京と彼女の出身地・広島でも発売記念イベントも行われる。STU48での9年間の活動の集大成となる本作の撮影は、シンガポー