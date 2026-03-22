アメリカのトランプ大統領はイランに対し、「48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しない場合、発電所を攻撃し、壊滅させる」と表明しました。ワシントンから中継です。原油価格の高騰の原因となっているホルムズ海峡の開放に向けて、トランプ大統領は48時間という期限を切ってイランへの圧力を強めました。トランプ氏は21日、SNSにイランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ「さまざまな発電所を攻撃し、壊滅させる。最