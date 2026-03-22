お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が22日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。所属事務所「タイタン」のタレントへの誹謗（ひぼう）中傷に言及した。タイタンは18日に公式サイトで、所属タレントへの誹謗中傷について注意喚起するとともに、刑事告訴を含む法的措置の手続きを進めていると発表した。太田は「タイタンの社長の立場を代弁することになるんですけど、うまく言えるかどうか分かんないですよ？