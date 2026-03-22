ミサイル攻撃の被害状況を調べるイスラエル軍の兵士＝21日、イスラエル南部ディモナ/Ilan Assayag/Reuters（CNN）イランの弾道ミサイルが21日夜、イスラエル南部ディモナの建物に着弾した。消防当局によると、消防隊が複数の現場で消火活動に当たる中、負傷者が出ている。消防当局の報道官は今回のミサイル攻撃によってディモナ市内の建物1棟が破壊されたと明らかにした。イランがディモナに向けて行ったミサイル攻撃をめぐり、専