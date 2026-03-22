【今週の秘蔵フォト】２００５年に人気特撮番組「魔法戦隊マジレンジャー」（テレビ朝日系）の小津芳香（マジピンク）役で一気に全国区となったのが、正統派美人女優の別府あゆみだ。昨年には同作品の２０周年を記念したイベントが大々的に開催され、別府も再注目を浴びた。「戦隊シリーズ」は実に約５０年も続いた人気特撮シリーズだった。０４年に女優を目指して大阪から上京。「マジレンジャー」のレギュラーに抜てきされた。