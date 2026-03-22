俳優・竹内涼真が公開したオフショットにファンから反響が寄せられている。ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」（ジェニファー・タン演出、４月４〜２４日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ）で主演を務める竹内は、２１日に自身のインスタグラムを更新。「Ｅｖｅｒｙｄａｙｉｓｔｈｒｉｌｌｉｎｇａｎｄａｍａｚｉｎｇ．Ｅｖｅｒｙｏｎｅｗａｎｔｓｔｏｓｅｅａｍｉｒａｃｌｅ，ｒｉｇｈｔ！？Ｔｈｏｓ