調査会社「インテージ」と、ファンベースカンパニーの研究機関「ファン総合研究所」と合同でスポーツファンを対象とした大規模調査を行い、結果を公表した。ファンの応援スタイルや熱量、幸福度や地域における役割、スポンサーへの愛着などが分析されている。プロ野球の球団を好きな理由について、ファンに聞いたところ、巨人の１位は「伝統・歴史」や「思い入れ」（２位）だったのに対し、阪神、中日、横浜ＤｅＮＡ、広島では