◆センバツ第４日▽１回戦神戸国際大付―九州国際大付（２２日・甲子園）延長タイブレークの１０回に神戸国際大付が大ピンチを切り抜けた。表の攻撃で無得点に終わって迎えた守り。無死一、二塁から犠打野選で満塁を迎えたが、８回途中から救援している豊岡速伍（そうご）投手（３年）が粘った。二飛と空振り三振で２死。最後は左飛で得点を許さず、１１回に突入した。