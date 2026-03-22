歌手の森山良子（78）が22日、自身のインスタグラムを更新。娘の小木奈歩さん＆おぎやはぎ・小木博明（54）夫婦の長女で、留学中の孫娘（17／愛称：私ちゃん）とアメリカ・フロリダにある「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を楽しんだ様子を公開した。【写真】「凄いパワフル」森山良子＆孫娘の“顔出し”フロリダディズニーの満喫ショット ※4枚目「来ました!!フロリダオーランドのディズニーワールド」とつづり、