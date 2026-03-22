©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 先日、1年目を振り返る人事研修がありました。 それぞれの部署で頑張る同期の話を聞きながら、この1年で少しずつ積み重ねてきたものを感じた1日でした。 その後は、報道フロアで