元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんが、自身のSNSを更新。最新ショットを公開しました。 【写真を見る】【 元・尼神インター・誠子 】 「フリーになってから色んな勉強をするようになりましたライブ運営や会社の仕組み、人の気持ち」ＳＮＳに綴る誠子さんは「京都に住んでも東京のお仕事がしたいです。」と、投稿。続けて「フリーになってから色んな勉強をするようになりましたライブ運営や会社の仕組み、人の