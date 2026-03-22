「選抜高校野球・１回戦、神戸国際大付−九州国際大付」（２２日、甲子園球場）昨秋の神宮大会決勝カードは延長タイブレークに持ち込まれた。神戸国際大付は１点リードの八回、適時失策で試合を振り出しに戻された。なおも２死満塁、カウント３ボールまで進んだが、２番手の豊岡がスライダー３連発で見逃し三振に斬って勝ち越しは許さなかった。九回も１死一、二塁のピンチを切り抜けて今大会２度目の延長戦へ持ち込んだ。さ