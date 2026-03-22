女優で歌手小泉今日子（60）が22日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。タレントで女優YOUと女優飯島直子と14年ぶりに3人で番組出演した。東京・表参道が舞台となった。番組冒頭、ナレーションの小林聡美から「今日のボクらの時代は、14年ぶりとなるこちらの3人」と紹介され、小泉が「2回目、3人で」と告げると飯島が「ありがとうございます」とていねいにお辞儀をして頭を下げた。YOUが「ここはだから、スゴい