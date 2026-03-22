U-17日本代表が今月16日から20日までにアルゼンチン遠征を行った。U-17チリ代表とU-17アルゼンチン代表と対戦し、いずれも1-2で敗れた。16日に行ったチリ戦は大下幸誠(鹿島ユース)、DF橋本凜来(FC東京U-18)、DF竹内悠三(名古屋U-15)、DF熊田佳斗(大宮)、MF木村風斗(川崎F U-18)、MF星宗介(尚志高)、MF藤本祥輝(G大阪ユース/C)、MF岡本新大(G大阪ユース)、MF里見汰福(神戸U-18)、MF北原槙(FC東京)、FW齋藤翔(横浜FCユース)が先