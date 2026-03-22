日曜劇場『リブート』（TBS系）も佳境に入り、第8話では一香（戸田恵梨香）の正体が明らかになった。多くの視聴者が、「一香は夏海（山口紗弥加）である」と第1話から考察していたことについて、今作の脚本を手がけた黒岩勉はこう語る。 参考：Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架が『リブート』で放つ異彩芝居の核になった“大森元貴の助言” 「『夏海が一香に“リブート”しているのでは？』という考察は、今作の