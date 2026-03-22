便秘は多くの方が悩む身近な不調の一つです。排便の回数が少ない、便が硬い、排便時にいきまないと出ないなどの症状が続くと、日常生活にも支障が出てしまいます。本記事では、便秘の主な原因や症状を解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「便秘の解消」に効果的な「食べ物や飲み物」はご存知ですか？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：林 良典（医師）【出