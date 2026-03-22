カブスのクレイグ・カウンセル監督は21日（日本時間22日）、右ひざ負傷中の鈴木誠也外野手について言及。開幕戦には間に合わない見通しと明かした。今季メジャー5年目を迎える鈴木は、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」での準々決勝ベネズエラ戦で、二塁への盗塁を試みた際にヘッドスライディングで右ひざを負傷。後十字靭帯（PCL）の軽度損傷と診断された。 ■代役候補には24歳の生え抜き