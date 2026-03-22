第3ラウンド、通算9アンダーで5位の原英莉花＝シャロンハイツ・クラブ（共同）【メンロパーク共同】米女子ゴルフのファウンダーズ・カップは21日、カリフォルニア州メンロパークのシャロンハイツ・クラブ（パー72）で第3ラウンドが行われ、17位で出た原英莉花が67で回り、通算9アンダー、207で5位に浮上した。首位キム・ヒョージュ（韓国）と8打差。ともに、この日のベストスコア66をマークした畑岡奈紗が通算7アンダーで14位