女優の小泉今日子（60）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。この日共演した女優の飯島直子（58）について語った。この日は飯島、タレントのYOUと共にトークを展開。小泉は飯島との関係が長いと振られると、「私はもともとテレビで見ていて、本当に大好きだったんですよ」と打ち明け、飯島は「うれしい」と喜んだ。小泉は「この人と結婚したーい、とか思って見てたんです。缶コーヒーの（CMに出て