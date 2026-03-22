放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。日米首脳会談についてコメントした。会談は19日、ホワイトハウスで行われた。高市早苗首相は到着するとトランプ大統領に抱きつくようにハグし、蜜月ぶりをアピールした。デーブは「高市さんよく予習して、相手が相手だけによくやったと思いますよね」と評価した。トランプ氏を「ドナルド」とファーストネームで呼