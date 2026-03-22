フィギュアスケート女子、2010年バンクーバー五輪の銀メダリストの浅田真央さん（35）が21日、自身がディレクターを務める『木下MAOアカデミー』の発表会を東京都立川市にある「MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI」で開催。アカデミー生が演技に臨んだ。【画像】浅田真央さん、コーチ“デビュー戦”迫る「世界に羽ばたく選手を育てたい」この日は5歳〜10歳のアカデミー生12人のうち10人が報道陣の前でプログラムを初披露。リンクサイドで