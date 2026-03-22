【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【映像】身を挺した「神クリア」なでしこジャパンのDF北川ひかるが、まさに身を挺したスーパークリアを披露。チームをアジア女王に導く“1点の価値がある好守備”には、解説やファンからも称賛の声が寄せられた。日本時間3月21日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女