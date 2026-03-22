お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。日米首脳会談で、トランプ大統領がイラン攻撃を同盟国に事前に知らせなかった理由を問われた際、真珠湾攻撃に触れて返答したことについて私見を述べた。トランプ氏は会談で「日本ほど奇襲に詳しい国はない」と述べ、「（日本は）なぜ真珠湾攻撃を知らせてくれなかったのか」と冗談めかして語った。高市早苗首相は言葉を発さず、