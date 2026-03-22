レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングから参戦レーシングドライバーの佐藤琢磨が18日に都内で会見を開き、世界三大自動車レースに数えられ、5月24日に決勝が行われるインディアナポリス500マイル（インディ500）へのスポット参戦を発表した。2010年の初挑戦から連続17回目の出場。昨年に続き、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング（RLL）から参戦する。佐藤は2017年に、日本人として初めてこのレースを制覇