女と男が不倫の果てに心中を図る「事件」はそれほど珍しくない。明治・大正・昭和の時代にも数多くあっただろう。しかし、いまから118年前。1908年3月に栃木県塩原（現那須塩原市）で起きた「心中未遂」は、当時連日新聞にセンセーショナルに報じられて時代を画す一大スキャンダルになった。【実際の写真】「目が大きく、鼻筋の通った」「男勝りで成績優秀」と報じられた平塚明その後、男性が「事件」をモデルに書いた小説のタ