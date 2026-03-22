〈23歳“美人令嬢”の失踪事件…「目が大きく、鼻筋の通った」「男勝りで成績優秀」歴史に残る一大スキャンダルになった理由とは〉から続くいまから118年前。1908年3月に起きた、ある「心中未遂」は、当時連日新聞にセンセーショナルに報じられて時代を画す一大スキャンダルになった。男性は著名な作家・森田草平となり、女性は日本の女性解放運動の“旗手”平塚らいてう（雷鳥）となるが、「事件」の真相はどうだったのか、そし